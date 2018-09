Exkursion im Rahmen der Klimaschutzwoche

Der Verein "Energiewende ER(H)langen e.V." bietet am Samstag, 29. September, eine ganztägige Exkursion zum Thema "Energiewende Oberland" an. Abfahrt ist um 7.30 Uhr am Busbahnhof in Erlangen, Rückkehr gegen 20.30 Uhr. Die Region "Oberland" (südlich von München) will bis 2035 in der Energieversorgung 100 Prozent fossilfrei werden. Information und Erfahrungsaustausch ist das Ziel dieser ganztägigen Exkursion des Vereins "Energiewende ER(H)langen e. V.". Anmeldung bis 15. September, über E-Mail an exkursion@energiewende-erlangen.de bzw. unter www.energiewende-erlangen.de/events/exkursion-zur-energiewende-oberland. red