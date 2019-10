Exkursion im Frankenwald

Der Fränkische-Schweiz-Verein Tüchersfeld trifft sich am Samstag, 26. Oktober, um 9.30 Uhr zu einer Tageswanderung im Frankenwald. Ausgangspunkt ist am Pfarrwald gegenüber der Mayerwerke in der Kulmbacher Straße in Kasendorf (Landkreis Kulmbach). Die Route der Tageswanderung führt vom Sonnentempel zur Friesenquelle zum Magnusturm und wieder nach Kasendorf. Es besteht eine Möglichkeit zu Fahrgemeinschaften um 8.30 Uhr ab Tüchersfeld am Zeckenstein. Alle Wanderungen des FSV Tüchersfeld sind mit Einkehr. Die Wanderleitung übernimmt Erwin Sebald (FSV Tüchersfeld). red