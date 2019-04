Exkursion führt zu urigen Bäumen

Der Bund Naturschutz Bamberg lädt am heutigen Mittwoch zu einer Wanderung unter dem Motto "Urigen Bäumen und ihren Bewohnern auf der Spur" bei Ebrach ein. Die Wandertour dauert etwa drei Stunden und die Weglänge beträgt rund vier Kilometer. Die Teilnehmer wandern im Gebiet des aufgehobenen Waldschutzgebiets bei Ebrach. Unterwegs lernen sie verschiedene Baumarten, urige Altbäume und deren Wohnräume für die unterschiedlichste Arten kennen. Treffpunkt ist um 17 Uhr der Wanderparkplatz in der Felsenkellerstraße in Ebrach. Die Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Infos gibt es unter Telefon 09553/989042 oder unter info@freundeskreis-nationalpark-steigerwald.de. red