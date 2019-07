Exkursion durch den Wolfsgraben

Die Donnerstags-Halbtageswanderung des Fränkische-Schweiz-Vereins Ebermannstadt führt unter der Leitung der Wanderführer Silvia und Reinhard Lemmer (Anmeldung unter Telefon 09194/8678) am 11. Juli von Ebermannstadt das Wiesenttal aufwärts bis zum Bahnhof Streitberg. Über die Binghöhle geht es durch den sogenannten Wolfsgraben auf Waldwegen nach Gasseldorf und nach Ebermannstadt zurück. Treffpunkt ist der Parkplatz am Oberen Tor in Ebermannstadt um 13.30 Uhr. Eine Einkehr zum Abschluss der Wanderung erfolgt nach Absprache. red