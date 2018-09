Am Freitag, 7. September, findet um 14 Uhr eine geografische Exkursion durch den Felsengarten Klumpertal bei Pottenstein statt. Die Leitung hat Thomas Bernard. Treffpunkt zu der etwa eineinhalbstündigen Tour ist am Wanderparkplatz am Eingang Klumpertal an der Straße zwischen Schüttersmühle und Kirchenbirkig. Die Teilnahme ist kostenlos. red