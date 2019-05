Exkursion bei Waldau

Die Volkshochschule Neudrossenfeld und der Bund Naturschutz laden im Rahmen von "BayernTourNatur" zu einer naturkundlichen Wanderung am Hohenberg bei Waldau ein. Unter Leitung des Diplombiologen Gerd Heusinger startet die Exkursion am Freitag, 31. Mai, um 16 Uhr am Feuerwehrhaus in der Waldauer Hauptstraße. Die sechs Kilometer lange Strecke führt auch querfeldein, ist aber für Familien geeignet. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich bei der VHS Neudrossenfeld, Telefon 09203/993-13, oder per E-Mail an: poststelle@neudrossenfeld.de. red