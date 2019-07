Exkursion bei Tüchersfeld

Das Fränkische- Schweiz-Museum Tüchersfeld ist Ziel einer Exkursion am Samstag, 13. Juli, unter Leitung von Hubertus Habel. Durch die besondere Lage unterhalb zweier steil aufragender, markanter Felstürme ist das Museum als ein Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz weit über die Grenzen hinaus bekannt.Eine Besonderheit ist die Synagoge, ein jüdischer Gebetsraum, aus dem 18. Jahrhundert. Durch den Museumsleiter Kraus erhalten die Teilnehmer Informationen über die jüdischen Feste im Jahreskreis. Beginn ist um 9.30 Uhr am Anger. Nähere Information und Anmeldung bis 6. Juli beim Evangelischen Bildungswerk unter Telefon 09561/75984 oder per E-Mail an: ebw@ebw-coburg.de. red