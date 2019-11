Existenz gründen

Das Institut für Freie Berufe Nürnberg (IFB) veranstaltet am Mittwoch, 27. November, in Kooperation mit dem Landratsamt Lichtenfels einen Beratungstag speziell für Existenzgründer in Freien Berufen. Die Experten informieren über die Besonderheiten zur Existenzgründung, zum Thema Gründen aus der Arbeitslosigkeit, über Finanzierungsmöglichkeiten und öffentliche Fördermittel sowie über rechtliche und steuerrechtliche Aspekte. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in Kleingruppen bzw. Einzelgesprächen mit den Referenten persönlichen Fragen zu klären. Die Veranstaltung dauert von 13 bis 18.15 Uhr und findet im Landratsamt, Kronacher Straße statt. Der Beratungstag wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie finanziell gefördert. Anmeldung erforderlich über www.ifb.uni-erlangen.de/veranstaltungen. Weitere Informationen unter Telefon 0911/23565-22, Teilnahmegebühr: 30 Euro, Anmeldeschluss: 22. November. red