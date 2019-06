Röttenbach vor 13 Stunden

Exhibitionist war in Röttenbach unterwegs

Nicht wie ursprünglich gemeldet in Höchstadt, sondern auf dem Spielplatz am Friedhof in Röttenbach in der Pfarrstraße hat sich am Freitag gegen 16.30 Uhr ein Exhibitionist vor drei Kindern in schamver...