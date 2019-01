Exhibitionist fährt mit dem Rad davon

Ein Exhibitionist ist am Mittwochnachmittag im Erlanger Stadtteil Bruck aufgefallen. Der Unbekannte saß gegen 16.30 Uhr auf einer Bank im Buckenhofer Weg. Während mehrere Passanten an ihm vorbeiliefen, berührte sich der teilweise entblößte Mann unsittlich. Schließlich fuhr er mit einem Fahrrad davon. Täterbeschreibung: etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlanke Figur, schwarze Haare, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit blauer Jacke, blauer Sporthose. Er führte ein Damenrad mit. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Identität des beschriebenen Verdächtigen machen können oder diesen ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0911/21123333 entgegengenommen.