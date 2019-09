Exhibitionist erkannt und geschnappt

Dank des unerschrockenen Handelns zweier Frauen, die derzeit ihren Kuraufenthalt in Bad Brückenau verbringen, gelang am Dienstag die Festnahme eines Mannes, der verdächtig ist, im Staatsbad als Exhibitionist aufgetreten zu sein, meldet die Polizei Bad Brückenau.

Gegen 13 Uhr waren die beiden Frauen im Sinngrund etwa auf Höhe des "Hexenhäuschens" zu Fuß unterwegs, als ihnen ein Mann auffiel, der sich ihnen an gleicher Stelle am vergangenen Freitag "unten ohne" gezeigt hatte. Diesmal war er vollständig bekleidet. Aus einiger Entfernung verständigten sie per Handy die Polizei Bad Brückenau und machten unauffällig ein Foto des Mannes.

Streife mit Handzeichen dirigiert

Die anrückenden Streifen dirigierten die Zeuginnen mit Handzeichen in die Richtung, in die sich der Verdächtige inzwischen im weitläufigen Wiesengelände entfernt hatte. Nahe der Hartwaldklinik konnte der Flüchtige dann festgenommen werden.

Es handelt sich um einen 51-jährigen Mann aus dem angrenzenden Hessen. Im Zuge der nun angelaufenen Ermittlungen wird zu klären sein, ob er für gleichartige Delikte, die sich im Bereich Staatsbad in den vergangenen Jahren ereignet hatten, als Täter in Frage kommt. pol