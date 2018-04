Exhibitionist entblößt sich vor Joggerin

Ein übles Erlebnis hatte eine Joggerin am Donnerstagabend auf ihrer Runde durch das Sinntal. Als sie gegen 19 Uhr am öffentlichen WC am Washingtonplatz vorbeikam, traf sie auf einen Mann, der sich dort mit heruntergelassenen Hosen selbst befriedigte. Obwohl sie gleich nach der Rückkehr die Polizei verständigte, blieb eine sofort eingeleitete Fahndung ergebnislos. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, grau/braune Haare, bekleidet mit rotem oder grauem T-Shirt. Wer hat diesen Mann zur genannten Zeit in den Sinnauen gesehen? Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter Tel.: 09741/6060. pol