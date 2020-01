Kronach vor 15 Stunden

Zeugenaufruf

Exhibitionist belästigt Frau in Kronach

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr traf eine 47-jährige Frau in Kronach im Steinmühlgässchen auf einen bislang unbekannten Exhibitionisten. Der Mann vollzog dabei offensichtlich sexuelle Handlungen an sich...