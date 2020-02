Exerzitien im Alltag in St. Anton

Die Tradition der Alltagsexerzitien in der Fastenzeit wird im Kloster fortgesetzt. Jeder ist eingeladen, die Gegenwart Gottes im Alltag zu entdecken und daraus Kraft zu schöpfen. Die Alltagsexerzitien 2020 stehen unter dem Gesamtthema "Alles umsonst". Zum ökumenischen Eröffnungsgottesdienst mit Ascheausteilung am Aschermittwoch, 26. Februar, ab 19 Uhr wird in die Klosterkirche eingeladen. Der Gottesdienst wird vom Klosterchor musikalisch gestaltet. Bei den fünf in der Folge stattfindenden Terminen, jeweils freitags, beginnend am 28. Februar um 19.30 Uhr, wird jeweils ein Unterthema betrachtet. Die Exerzitien finden auch mittwochs in St. Josef Buckenhofen und donnerstags in St. Johannis Forchheim statt. Am Donnerstag, 2. April, wird ab 19 Uhr ein gemeinsamer ökumenischer Abschlussgottesdienst in St. Johannis gefeiert. Anmeldungen zu den Exerzitien können ab sofort oder auch beim Eröffnungsgottesdienst erfolgen (Anmeldung beim Klosterverein, Telefon 09191/3510815, Pfarramt St. Martin, Telefon 09191/2234, E-Mail krauss@klosterverein-forchheim.de oder mit dem Flyer am Schriftenstand der Kirche St. Anton). red