Ein Paar aus dem südlichen Landkreis Kronach hatte sich nach zwei Jahren Beziehung vor kurzer Zeit getrennt. Der 45-jährige Ex-Partner sprach am vergangenen Sonntag reichlich dem Alkohol zu und beleidigte danach seine ehemalige Lebensgefährtin. Zusätzlich drohte er ihr Schläge an und schubste sie zu Boden. Da der Beschuldigte knapp 2,5 Promille intus hatte, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. pol