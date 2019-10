Ewige Andacht in Verklärung Christi

Am Sonntag, 13. Oktober, ist ewige Anbetung in Verklärung Christi. Wegen der Sanierungsarbeiten in der Kirche findet diese im Pfarrzentrum statt. Ab 16 Uhr beginnt eine Betstunde, die vom Frauenbund/Senioren gestaltet wird. Die nächste Betstunde ist um 17 Uhr, gestaltet vom Liturgieausschuss. Um 18 Uhr ist eine eucharistische Andacht. In diesem Jahr entfällt die Lichterprozession, da der Weg durch die Bauarbeiten gesperrt ist. Die ewige Anbetung ist eine Tradition in der katholischen Kirche. Sie wird an jedem Tag des Jahres in einer anderen Pfarrei des Bistums gefeiert. Durch Meditationen, Gebete, Stille werde die Anwesenheit von Jesus Christus gefeiert. red