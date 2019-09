Wittershausen vor 17 Stunden

Ewige Anbetung der Pfarrgemeinde

Bereits am Freitag, 13. September, findet in der Pfarrkirche St. Georg in Wittershausen die Ewige Anbetung statt. Beginn ist um 18 Uhr mit Aussetzung des Allerheiligsten und Betstunden. Als Abschluss ...