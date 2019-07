Ewige Anbetung am Wochenende

In der Pfarrei Maria Hilf/St. Wolfgang findet am Samstag, 6. Juli, sowie Sonntag, 7. Juli, die Ewige Anbetung statt. In St. Wolfgang sind am am Samstag von 14 bis 18 Uhr Betstunden, um 18 Uhr ist Schlussgottesdienst. In Maria Hilf sind am Sonntag Betstunden von 14 bis 18 Uhr, um 18 Uhr ist Schlussgottesdienst mit Schlussprozession durch das Pfarrgebiet. Die Prozession am Sonntag nimmt ab Pfarrkirche Maria Hilf, circa 18.45 Uhr, folgenden Verlauf: Weggang der Prozession von der Pfarrkirche Maria Hilf - Wunderburg - Egelseestraße -Plattengasse - Nürnberger Straße stadtauswärts - Holzgartenstraße - Jägerstraße - Bughofer Straße und zurück zur Pfarrkirche. Nach der Prozession in Maria Hilf gibt es Speisen und Getränke vor dem Pfarrheim. red