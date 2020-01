Ewald und Edith Mönch feiern "Diamantene"

Die Eheleute Ewald und Edith Mönch haben vor ein paar Tagen ihre diamantene Hochzeit gefeiert.

Ewald Mönch wurde in Kleinwalbur geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in Meeder begann er seine Berufsausbildung. Er besuchte die Landwirtschaftsschule und legte 1965 die Meisterprüfung ab.

Edith Mönch, geborene Bauer, kam am 2. August 1940 im Stadtteil Seidmannsdorf zur Welt. Sie ging in Seidmannsdorf in die Schule und half anschließend auf dem Bauernhof der Eltern mit. Sie besuchte in den Jahren 1957 und 1958 die Haushaltsschule in Coburg. Sie bildete sich in Kulmbach und Bayreuth zur Hauswirtschaftsmeisterin fort.

Die Eheleute heirateten im Januar 1960. Drei Kinder kamen auf die Welt: Petra, Hubertus und Silke. Bis zum Rentenbeginn bewirtschafteten Ewald und Edith Mönch den Bauernhof von Ediths Eltern in Seidmannsdorf. Ehemann Ewald war von 1966 bis 1976 örtlicher Beauftragter für die Flurbereinigungsdirektion in Seidmannsdorf. Er kümmerte sich um den Wege- und Gewässerbau. Seit 1965 ist er als Feldgeschworener tätig. 1972 waren Ewald und Edith Mönch Gründungsmitglieder des Bürgervereins Seidmannsdorf. Ewald Mönch ist außerdem seit 40 Jahren akiver Sänger beim Gesangverein Lützelbuch. Ein gemeinsames Hobby des Jubelpaares ist bis heute der große Gemüse- und Blumengarten. mako