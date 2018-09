Eventtrailer macht halt am Marienplatz

Der CSU-Eventtrailer macht am heutigen Samstag, 22. September, halt am Marienplatz. Der CSU-Ortsverband lädt zum Besuch des Infostandes ein. Von 10 bis 14 Uhr besteht Gelegenheit, mit Mitgliedern und Mandatsträgern ins Gespräch zu kommen. Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner steht für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Für alle Besucher gibt es neben Informationen zur Stadt- und Landespolitik auch kleine Überraschungen zum Mitnehmen. Außerdem sind alle eingeladen, ihr Können am Glücksrad auszuprobieren. red