Evangelium in Reinform

Ein alter Brauch ist es, das Evangelium in Faschingszeiten in Reimform zu verkünden. In die gereimte frohe Botschaft fließt oft sehr viel Herzblut. Auch die Samstagabendandacht morgen um 18 Uhr in der evangelischen Christuskirche Stadtsteinach bietet ein solches Schmankerl!. Die Besucher hören Bedenkenswertes in Reimen über die beiden biblischen Schwestern Maria und Martha. Nach dem Gottesdienst sind die Gäste ins Gemeindehaus eingeladen. red