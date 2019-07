Evangelisches Gemeindefest

Die evangelische Kirchengemeinden Redwitz und Obristfeld laden im Rahmen des 100-jährigen Bestehens der St.-Ägidius-Kirche morgen, Sonntag, zum Gemeindefest ein. Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst mit Abendmahl um 9.30 Uhr im Garten des Gemeindehauses in Redwitz. Im Anschluss eröffnet die Fotoausstellung rund um die St.-Ägidius-Kirche im kleinen Saal des Hauses. Die ausgestellte Fotografien werden am Nachmittag verlost. Für das leibliche Wohl ist mit Rouladen und Klößen sowie Gemüseeintopf zum Mittag gesorgt. Den Auftakt zum Nachmittagsprogramm bildet um 13 Uhr ein Lied mit Kindern der Kindertagesstätte Grünschnabel, dem sich ein vielfältiges Programm für Kinder (Kinderschminken, Enten angeln und Hüpfburg) anschließt. Ein Rückblick auf das Festgeschehen im Februar mit einer Filmvorführung über Jubiläumsvortrag und Jubiläumsabend ist um 13.30 Uhr angesetzt. Ebenso gezeigt wird die Diashow "St. Ägidius - gestern und heute". Bei Kaffee und Kuchen kann jeder sein Wissen beim Quiz rund um die St.-Ägidius-Kirche erproben und den Nachmittag ausklingen lassen. Wegen des Gemeindefestes am evangelischen Gemeindehaus wird am morgigen Sonntag die Rosenstraße im Bereich von der Bahnhofstraße 34 bis zur Rosenstraße 2 für den Gesamtverkehr gesperrt. Weiter gilt für die Buchenstraße von der Einmündung Tiefe Gasse bis Rosenstraße 2 eine Vollsperrung des Gesamtverkehrs. Die Sperrungen beziehen sich für die Zeit von 10 bis 19 Uhr. che