Evangelisches Bildungswerk muss etliche Termine absagen

Die Veranstaltungen des Evangelischen Bildungswerks im Mai sind abgesagt. Verschoben auf einen bereits festgelegten Termin sind folgende Veranstaltungen: Die für den 2. Mai geplante Wanderung mit Lamas ist auf Samstag, 19. September verlegt worden; der für 6. Mai vorgesehene Willkommenstag ist nun für Montag, 29. Juni, terminiert; mit dem Fahrrad für Gesundheit und das Klima wird vom 9. Mai auf Samstag, 5. September, verlegt; die am 23. April eigentlich anberaumte Visionssuche findet erst im kommenden Jahr, nämlich am Samstag, 15. Mai 2021, statt. Auf einen späteren, aber momentan noch nicht bekannten Termin werden verschoben: der Vortrag zum Thema "Geschwisterneid - Geschwisterstreit" (4. Mai), die Veranstaltung Griechische Tänze (6. Mai), Pilgern auf dem Planetenweg (9. Mai), der Vortrag "Was tun gegen Hass, Diskriminierung und rechte Parolen?" (11. Mai), die Lesung "Einige aber doch" ( 13. Mai), der Achtsamkeitstag (16. Mai), der Vortrag in leichter Sprache "Ach, ja, die Liebe" (20. Mai) und die Wiederholung des Vortrags "Geschwisterneid - Geschwisterstreit" (28. Mai).

Die Kirchwegwanderung von Ottowind nach Ahlstadt am 19. Mai entfällt. red