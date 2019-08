Am kommenden Sonntag, 4. August, lädt die evangelische Kirchengemeinde Kairlindach um 10 Uhr zum Waldgottesdienst nach Biengarten ein. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Posaunen- und Kirchenchor mitgestaltet. Falls am Sonntag das Wetter schlecht sein sollte, findet der Gottesdienst im Zelt am Feuerwehrhaus statt. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein mit Essen und Getränken im Zelt am Feuerwehrhaus. red