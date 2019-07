Höchstadt a. d. Aisch vor 15 Stunden

Evangelische Senioren fahren ins Theater

Am Sonntag, 14. Juli, gehen die evangelischen Senioren in die "Pension Schöller" im Theater in Heldritt. Die Abfahrtszeiten sind: 11.30 Uhr Höchstadt Süd, 11.45 Uhr Am Grasigen Weg und 12 Uhr Etzelski...