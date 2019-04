Evangelische Kita muss erweitern

Die evangelische Kindertagesstätte Weisendorf muss erweitert werden und es war auch ein Abriss des ehemaligen Schwesternhauses am Sauerheimer Weg im Gespräch. Nun hat sich die Kirchengemeinde zu einer Generalsanierung entschieden und beantragte einen entsprechenden Baukostenzuschuss, über den in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend entschieden wurde.

Laut Zuschussantrag betragen die Gesamtkosten für die Generalsanierung 747 000 Euro. Aufgrund einer Vorabstimmung zwischen Architekten und der Regierung von Mittelfranken geht der Planer von einer förderfähigen Hauptnutzfläche von 137 Quadratmeter aus.

300 000 Euro Restbetrag

Da grundsätzlich nur eine Kommune förderberechtigt ist, müsste nach dem Finanzierungsplan der Markt Weisendorf einen Baukostenzuschuss in Höhe von 647 000 Euro übernehmen, nach Abzug des zu erwartenden Staatszuschusses in Höhe von 347 000 Euro verbleibt beim Markt Weisendorf ein Restbetrag in Höhe von 300 000 Euro. Auf die Kirchengemeinde kommen Kosten in Höhe von 100 000 Euro zu.

Gemeinderat ist einverstanden

Im Haushalt des Marktes Weisendorf ist für 2019 lediglich ein Planungskostenzuschuss in Höhe von 50 000 Euro eingeplant. Der Marktgemeinderat befürwortete den Antrag der Kirchengemeinde, die restlichen Mittel werden im Haushalt eingestellt.