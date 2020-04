Evangelische Kirchengemeinden haben viele Ideen für das Osterfest

Auch in Zeiten von Corona gibt es kirchliches Leben in der evangelischen Kirche, heißt es in einer Pressemitteilung der Höchstadter Christuskirche. Mit einem täglichen Impuls, der auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.hoechstadt-evangelisch.de) zu finden ist, wird eingeladen, den Tag mit einem guten Gedanken zu beginnen. Täglich feiert Pfarrer Schäfer in der Kirche um 19 Uhr eine kleine Andacht mit einem Gebet, wobei die Gemeinde in Gedanken mit ihm verbunden ist. Als sichtbares Zeichen entzünden viele Gemeindemitglieder zuhause dazu eine Kerze.

In der Karwoche finden sich auf "Youtube" unter dem Stichwort "Gottesdienst am Küchentisch" die Aufzeichnungen von Gottesdiensten aus der Christuskirche. Am Ostersonntag werden die Glocken den auferstandenen Herrn verkünden. Ab 10 Uhr läuten die Glocken für eine Viertelstunde. Gleich danach wird das Siegeslied gegen den Tod mit Instrumenten und Stimmen in der ganzen Region bis hoch in das Dekanat Bad Windsheim erklingen: "Christ ist erstanden." Daran beteiligen sich auch die Musikschule Höchstadt sowie zahlreiche Blaskapellen und Posaunenchöre der Region. Musikschulleiter Gerhard Geuder weist darauf hin, dass die Noten unter www.fortuna-kulturfabrik.de/news/detail/news/2020/3/27/musik-aus-dem-fenster/ heruntergeladen werden können.

Die Kirchen, die jetzt jeden Tag geöffnet sind, laden besonders an den Feiertagen ein, zu beten und innezuhalten. Am Pfarrhaus in der Martinetstraße kann am Ostersonntag das Licht der Osterkerze abgeholt werden, das in einer Laterne brennt. Außerdem weist die Kirchengemeinde noch auf das Glockenläuten am Dienstag, 14. April, um 14.30 Uhr hin. An diesem Tag ging mit dem Einmarsch der Amerikaner vor 75 Jahren der Krieg in Höchstadt zu Ende. Das Geläut lädt ein, für den Frieden zu beten.

Osterlicht in Hemhofen abholen

Auch in Hemhofen und Röttenbach werden die Musiker der evangelischen Kirchengemeinde am Ostersonntag gegen 10.15 Uhr bei weit geöffneten Kirchentüren die Orgel mit "Christ ist erstanden" zum Klingen bringen. Wie die Kirchengemeinde außerdem mitteilt, sind die Heilandskirche in Hemhofen und das Franziskushaus in Röttenbach von Karfreitag bis Ostermontag von 10 bis 18 Uhr wie bisher auch geöffnet. Ein Ostersegen und ein Osterlicht stehen bereit. Auch die bunten Steine der Aktion "Oster-Steine bemalen, auslegen und sammeln!" können abgelegt werden.

In der Kirche stehen am Sonntag und am Montag Osterkerzen bereit, die man - natürlich im vorgeschriebenen Abstand zueinander - nach Hause mitnehmen kann. Rund um die Heilandskirche sind ein paar kleine Oster-Stationen aufgebaut, die zum kurzen individuellen Verweilen einladen. Zum Beispiel gibt es dort eine lange Wäscheleine, an der Segenstexte und Osterkarten zum Mitnehmen vorbereitet sind.

Auf der Homepage der Kirchengemeinde ist zu den Feiertagen ein aktueller Karfreitagsgottesdienst aus dem Franziskushaus mit dem Pfarrerehepaar Lorentz und ein Ostergottesdienst aus der Heilandskirche mit Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wild zu sehen (www.hemhofen-evangelisch.de), außerdem sind dort jeden Morgen "kurze Gedanken zum Tag" von Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wild zu finden. Ebenfalls seit einigen Tagen ist dort Oskar, der Kirchenfuchs, zu finden. Er hört dort spannende Geschichten aus der Bibel für Kinder ab etwa fünf Jahren, erzählt von Philip Stubmann.

Lonnerstadt auf Sendung

Auch in Lonnerstadt hat sich Pfarrer Andreas Sauer entschieden, zwei Online-Gottesdienste aufnehmen zu lassen, nämlich für Karfreitag und Ostersonntag. Die beiden Video-Gottesdienste zum Karfreitag und Ostersonntag werden ab 6 Uhr am jeweiligen Tag auf dem YouTube-Kanal des Pfarramtes veröffentlicht. Der Link zum YouTube-Kanal des Pfarramt Lonnerstadt lautet www.youtube.com/channel/UCmp749EXo-C5Qa7FfEM0fiQ/videos. red