Evangelische Kirchengemeinde sagt Danke

Rund 70 ehrenamtliche Mitarbeiter trafen sich zum Mitarbeitersonntag der evangelischen Kirchengemeinde im Kantorat. Pfarrer Wolfgang Oertel dankte allen ehrenamtlichen und nebenamtlichen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.

Austräger der Boten, Konfirmanden-Team, Krabbelgruppe, Seniorenkreise, Lektoren und Prädikanten, Friedhofsdienst, Ungarn- und Frauenkreis sind nur ein kleiner Teil der zahlreichen Gruppen, die beim Empfang anwesend waren. Zahlreiche Baumaßnahmen wurden bereits geschultert, und die Sanierung des Kindergartens in Fölschnitz steht an. Oertel dankte auch Bürgermeister Volker Schmiechen für das harmonische Miteinander, das sich auch in dem Anlegen von Parkplätzen neben dem kirchlichen Friedhof zeige.

Heiner Beyer spielte am Klavier. Pfarrer Oertel interpretierte das Lied von "Bolle" auf Choräle des Gesangbuches, und Bärbl Zeller las die Geschichte vom "Spratzel-Salat" vor. Den Gottesdienst hatte der Posaunenchor mit ausgestaltet. red