Evangelische Kirchengemeinde enthüllt Gedenkstein im Friedhof von Eschenau

Christiane Reuther Einen Gedenkstein hat die evangelische Kirchengemeinde Eschenau am Totensonntag im Friedhof des Knetzgauer Gemeindeteils Eschenau enthüllt. Pfarrerin Doris Otminghaus ließ den Gottesdienst zum Totensonntag und die anschließende Einweihung des Gedenksteins mit der verbundenen letzten Grablegung von menschlichen Knochenresten zu einer harmonischen Einheit verschmelzen.

In Bezug auf den Totensonntag soll der Gedenkstein, der auf Anregung des Kirchenvorstandes Wolfgang Aull gesetzt wurde, zur Würdigung aller dienen, deren letzte Ruhe unterbrochen wurde, um bei Gott nun den ewigen Frieden zu finden. Laut Aull dient der Kirchberg in Eschenau seit der ersten Jahrtausendwende den Bewohnern der Region als Bestattungsstätte. Der christlichen Tradition verbunden sind die Gräber gen Osten gerichtet, der aufgehenden Sonne zugewandt.

Ewige Ruhe wurde unterbrochen

Im Zuge der Dorferneuerung wurden mehrere Gräber freigelegt, welche aus dieser Zeit stammen. Die vorgefundenen Knochen wurden zur Untersuchung des Alters entnommen, womit die ewige Ruhe aus Sicht des Kirchenvorstandes unterbrochen wurde. Die Knochen bewahrte Kirchenvorstand Roland Spiegel auf.

Ein Relief auf dem Gedenkstein symbolisiert den Lebenskreislauf auf der Erde, die ewige Ruhe der Verstorbenen und den endgültigen Frieden in Gottes Hand. Aull gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass auch in Zukunft Grabreste bei Auflassungen eine würdevolle Behandlung erfahren. Knetzgaus Dritte Bürgermeisterin Susanne Haase-Leykam zeigte sich in ihrer Rede dankbar für die Initiative des Kirchenvorstandes. "Die letzte Ruhe hat in unserem Glauben zu Recht einen sehr hohen Stellenwert, dem auch die Gemeinde gerecht werden möchte", sagte Haase-Leykam.

Kreisheimatpfleger Christian Blenk (Kirchaich) zeigte sich angetan von der Idee mit dem Gedenkstein. Er verwies auf die außerordentliche Bedeutung des Kirchberges in Eschenau, der übersät ist mit historischen Gräbern, die auch außerhalb der aktuellen Friedhofsmauern zu finden sind. Die Besucher begaben sich abschließend zu dem offenen Grab und ermöglichten so die erneute Bestattung in christlicher Tradition.