Evangelische Gottesdienste starten später

Anders als in anderen Orten plant die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Kronach die Wiederaufnahme der Gottesdienste noch nicht in dieser Woche sondern erst ab dem 24. Mai. Das teilte das Kronacher Pfarramt gestern mit.

Für alle Kirchengemeinden gelten die gleichen Auflagen: Maskenpflicht, Möglichkeit zur Desinfektion beim Kommen wie Gehen, Einhaltung eines Mindestabstandes der Gläubigen von mindestens zwei Metern, Feier bei offenen Kirchentüren, Singen von nur wenigen Versen, verkürzte Gottesdienstform, Abstand des Liturgen zur Gemeinde, strengste Auflagen beim Abendmahl - wenn denn eines gefeiert wird - dem Sicherheitspersonal ist immer folge zu leisten, sowohl beim Eintritt, wie beim Verlassen des Gotteshauses.

All diese Auflagen erfordern einen großen organisatorischen Aufwand und Vorlauf. Wichtig wird die Eigenverantwortung werden für all die Menschen, die als Risikopatienten einzustufen sind. Hier appellieren die verschiedenen Institutionen an die Mündigkeit und das Einsehen eines jeden Einzelnen.

Der Kronacher Weg

Zum eigenen Kronacher Weg der Evangelischen Kirchengemeinde gehört der Beschluss des Kirchenvorstandes, wann die Gottesdienste wieder aufgenommen werden, wie viele Personen in die Kirche kommen dürfen und wie eine Anmeldung für den Zutritt geregelt wird.

Um den Christen, die sich nach Gemeinschaft sehnen, eine Perspektive zu geben, hat sich der Kirchenvorstand auf die Wiederaufnahme zum Sonntag, 24. Mai, geeinigt. Es brauche diese Zeit, das nötige Sicherheits- und Hygienekonzept zu beschließen und es auch dann umsetzen zu können.

Die Anzahl der Gottesdienstbesucher wird aufgrund der Größe der Kirche und den Abstandsregelungen auf 40 Personen festgelegt. Das bedeutet, dass es zu Enttäuschungen kommen wird. Der Kirchenvorstand ist sich seiner Verantwortung bewusst. Auf der einen Seite möchte er die Vereinzelung der Glaubenden aufbrechen, auf der anderen Seite hat er die Pflicht zu schützen und die Vorgaben in sinnvoller Weise zu erfüllen.

Darum wird sich der Kirchenvorstand ein Anmeldesystem überlegen. Es könnte auch eine Form von einer Warteliste geben. Hier gibt es ein großes Für und Wieder und der Vorstand hofft, in der nächsten Woche auf Erfahrungen anderer Gemeinden mit der Wiederaufnahme zurückgreifen zu können.

Kronach ist mit der sehr hohen Qualität von Online-Gottesdiensten aus der Christuskirche erfolgreicher Vorreiter gewesen. Diese werden bis zum 17. Mai auch weiterhin angeboten. Der Kirchenvorstand bittet um Verständnis, dass in den Außenorten Neuses und Gehülz keine evangelischen Gottesdienste stattfinden können. Das gleiche gilt auch für die Kindergottesdienste in Kronach. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.evangelisch-kronach.de. red