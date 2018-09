Evangelische Gemeinde feiert Kirchweih

Die evangelische Gemeinde feiert am Sonntag, 9. September, ihre Kirchweih. Auftakt ist um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Christuskirche, Am Stadtgraben. In dem Gottesdienst, der von einem Team vorbereitet und gestaltet wird, geht es um das Symbol "Leuchtturm". Anschließend ist gemütliches Beisammensein mit Imbiss. In Buchau findet an diesem Sonntag kein Gottesdienst statt, teilt Pfarrerin Claudia Jobst mit. red