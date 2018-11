Evangelische Dekanatssynode blickte zurück

Welche Aufgaben werden uns in der nächsten Synodalperiode beschäftigen? Welche Erkenntnisse und Erfahrungen geben wir an die neue Synode weiter? Diese Fragen beschäftigte die Synode des evangelischen Dekanatsbezirkes Lohr am Main bei ihrer letzten Tagung der laufenden Amtsperiode. Dazu kamen 50 Vertreterinnen und Vertreter aus den 22 Kirchengemeinden sowie aus Einrichtungen und Diensten des Dekanats zusammen.

Der stellvertretende Dekan, Pfarrer Bernd Töpfer (Marktheidenfeld), sah in seinem Bericht auf die zu Ende gehende Synodalperiode 2013 bis 2019 zurück. Die Synodalen beschäftigten sich mit den Veränderungen im kirchlichen Leben in den vergangenen Jahren und dachten über die künftigen Aufgaben und Herausforderungen nach. Dabei brachten sich auch die Vertreter des Diakonischen Werks, des Religionsunterrichts, der kirchlichen Verwaltung, der Dekanatsfrauenarbeit sowie der Jugend und der Kirchenmusik ein. Am Beginn der Tagung stand ein Abendmahlsgottesdienst, in dem Sabine Schlagbauer (Burgsinn) in ihr Amt als Dekanatsjugendpfarrerin eingeführt wurde. Nach Zustimmung der Dekanatsjugendkammer und des Pfarrkapitels wurde sie vom Dekanatsausschuss zum 1. September für drei Jahre in dieses Amt berufen. In seiner Predigt verglich Dekan Till Roth die Haltungen und Schwerpunktsetzungen der Kirche in ihren Anfängen mit den heutigen.

Herausforderungen

Auch in seinem Bericht vor der Synode ermutigte er die Synodalen, bei den künftigen Herausforderungen der kirchlichen Aufgaben immer zu fragen, was dem Wesen der Kirche entspreche und wie von ihrem Auftrag her Probleme gelöst werden könnten. Bei allen notwendigen strukturellen Fragen von Pfarrstellenkürzungen, Gebäudebestand und Finanzen sei entscheidend, ein geistliches Verständnis dafür zu haben, was Kirche ist. "Wo wollen wir hin als Kirchengemeinde? Was dient der Ausbreitung des Evangeliums in Wort und Tat?" Für die kirchenmusikalische Ausgestaltung der Gottesdienste und des Gemeindelebens wird Nachwuchs gesucht. Dafür warb der Dekanatskantor Mark Genzel in seinem Bericht. Auch klassische Konzerte in der Kirchenmusik würden viele Menschen, auch der Kirche Fernstehende anziehen. Der Leiter der Evangelischen Jugend, Diakon Hendrik Lohse, stellte die Angebote für Kinder und Jugendliche vor. Dass der Religionsunterricht oftmals die einzige Chance ist, Kindern die frohe Botschaft zu vermitteln, darüber berichtete der Schulreferent Uwe Schlosser. Alle Synodalen erhielten ein Berichtsheft mit Überblicken über das kirchliche Leben. Statistische Grafiken zu Finanzen, zur Entwicklung der Gemeindegliederzahlen und des gottesdienstlichen Lebens sowie der Amtshandlungen rundeten die Unterlagen ab.

Die Dekanatssynode tagt einmal im Jahr und wird vom Dekan und einem zweiköpfigen Präsidium geleitet. Sie besteht aus allen Gemeindepfarrern, gewählten Kirchenvorständen aus allen Kirchengemeinden sowie berufenen Vertretern der kirchlichen Einrichtungen im Dekanatsbezirk. Die neu zusammengesetzte Synode wird im April 2019 zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommen. red