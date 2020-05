Evangelisation war ihre Berufung

Bei der Beerdigung der Comboni-Missionsschwester Margit Forster in ihrem Heimatort Hausen hat der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick die Bedeutung der Evangelisation weltweit hervorgehoben.

"Evangelisation bedeutet, die integrale Entwicklung der Menschen zu fördern. Sie will allen die Fülle des Lebens geben für Leib und Seele, für diese Erdenzeit und für die Ewigkeit", sagte der Erzbischof am Donnerstag.

Darin habe Schwester Margit ihre Berufung gesehen und ihren Beruf daraus gemacht in Kenia, Uganda und in Berlin bei Solwodi für schutzbedürftige Frauen.

"Auch in der Corona-Krise, die uns in Deutschland viele Probleme bereitet, dürfen wir die Menschen in den Entwicklungsländern nicht vergessen. Sie haben weitaus mehr zu leiden als wir", sagte Erzbischof Schick und bat um Solidarität und das Gebet für die Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Schwester Margit Forster war am 9. April in Berlin im Alter von 65 Jahren gestorben. Wegen der Corona-Pandemie fand die Beisetzung im kleinsten Kreis statt. red