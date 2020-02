Zur Vorbereitung der Karwoche bietet ein Veranstalterkreis um die katholische Kur- und Gästeseelsorge Bad Kissingen eine Veranstaltung an: Der Schauspieler Kai Christian Moritz hat alle vier Evangelien als Monologe bearbeitet und sie mit großem Erfolg in der Diözese aufgeführt.

Kartenvorverkauf

Beginn ist am Donnerstag, 2. April, um 19.30 Uhr im Rossinisaal. Unter dem Titel "Markus - der Löwe, eine Botschaft in dramatischen Bildern" wird er in 90 Minuten das gesamte Markus-Evangelium in einer besonderen Übersetzung rezitieren. Roberta Verna, eine junge begabte Geigerin aus Würzburg, begleitet das dramatische Geschehen auf ihrer Stradivari.

Eintrittskarten gibt es im Kontaktpunkt, Von-Hessing-Straße 1, Bad Kissingen, und in der Tourist-Info Arkadenbau, und an der Abendkasse. sek