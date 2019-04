Eva Roeske feierte den 90. Geburtstag

So fit und agil wie Eva Roeske möchte man sein, wenn man seinen 90. Geburtstag feiert.

Die Jubilarin wurde in Berghaus bei Weismain geboren. Als Kind zog sie mit ihrer Familie nach Baiersdorf, wo sie aufgewachsen ist. Nach dem Krieg lernte sie ihren Mann kennen und baute gemeinsam mit ihm in Baiersdorf ein Haus. Dem Ehepaar wurden vier Kinder geschenkt - drei Töchter und ein Sohn. Seit 1992 ist Eva Roeske verwitwet. Vor vier Jahren fasste sie den Entschluss, in das Kathi-Baur-Alten- und Pflegeheim St. Heinrich in Burgkunstadt umzuziehen. Sie fühlt sich im Haus sehr wohl und nimmt an allen Beschäftigungsangeboten des Sozialen Dienstes, an Sing- und Bastelstunden und anderen Veranstaltungen teil. Am liebsten spielt sie ein paar Runden Rummikub, ein Spiel ähnlich dem Kartenspiel Rommé, das allerdings mit Zahlenplättchen gespielt wird.

Die Glückwünsche der Stadt überbrachte Zweite Bürgermeisterin Ulrike Koch. Für den Kapellenbauverein Baiersdorf gratulierte Vorsitzender Bernhard Gack. Ingrid Kohles