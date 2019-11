Eva nimmt die Arbeit als Ministrantin auf

Während des Vorabendgottesdienstes zum Weltmission-Sonntag wurde die neunjährige Eva Kühlein (im Bild vorne mit Urkunde) in der Kuratiekirche "Aufnahme Mariens in den Himmel" Rothmannsthal-Eichig in die Schar der Ministrantinnen aufgenommen. Nachdem Pfarrer Henryk Chelkowski die neue Altardienerin segnete, erhielt Eva ihr geweihtes Ministrantenkreuz sowie eine Urkunde und den Ministrantenausweis. Somit gehören nun sieben Ministrantinnen der Kuratiegemeinde an. Der Dank des Pfarrers galt der neuen Altardienerin, die im Frühjahr ihre Erstkommunion feierte. Kirchenpfleger Otto Herold freute sich über den Zuwachs unter den Ministranten. Mit im Bild von rechts; Oberministrantin Flora Herold, Amelie Bezold, Sarah Kühlein und Nadja Müller. Carmen Betzold