Eva-Maria Rüth sichert die Zukunft der Adelsdorfer Kinderarztpraxis

Seit einigen Jahren gibt es in Adelsdorf eine Kinderarztpraxis, die 2012 von Dr. Gabriela Kreller-Laugwitz als Filiale der Forchheimer Praxis von Dr. Manfred Singer eröffnet wurde. Vor kurzem hat sich das Team der Kinderarztpraxis Adelsdorf nun vergrößert und dadurch auch die Nachfolge gesichert.

Mit Dr. Eva-Maria Rüth, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Palliativmedizin, ist eine weitere Ärztin in der Adelsdorfer Praxis tätig. "Es war uns immer ein wichtiges Ziel, die pädiatrische Versorgung in Adelsdorf zu sichern", berichtet Bürgermeister Karsten Fischkal in einer Mitteilung der Gemeinde. "In Adelsdorf wohnen viele Kinder. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass die Nachfolge mit Frau Dr. Rüth nun gesichert ist."

Nach ihrem Medizinstudium in Heidelberg und Zürich hat Eva-Maria Rüth ihre Facharztausbildung im Kinderspital Zürich, der Kinder- und Jugendklinik Moers und in der Universitätskinderklinik Erlangen absolviert. Nach ihrer Facharztprüfung war sie insbesondere in der Schmerztherapie bei Kindern und Jugendlichen sowie in der Palliativversorgung im Kindes- und Jugendalter tätig.

Neben ihrer ärztlichen Tätigkeit ist sie zudem als Referentin bei den Prüfarztkursen des Centrums für Klinische Studien des Universitätsklinikums und als Mitglied der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg tätig. red