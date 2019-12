Eva Gill neue Leiterin am Bezirksklinikum

Zum 15. Januar wird Eva Gill die Standortleitung des Bezirksklinikums Obermain übernehmen. Eva Gill, Jahrgang 1982, studierte an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg Betriebswirtschaftslehre (BWL) und schloss das Studium als Diplom-Kauffrau mit einschlägigen Studienschwerpunkten im Bereich Personal sowie Arbeits- und Sozialrecht ab. Nach dem Studium arbeitete sie bei Regiomed, zunächst in der Personalabteilung - auch in leitender Funktion -, dann als Krankenhausdirektorin für den Standort Lichtenfels. red