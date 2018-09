Europaweites Glockenläuten

Anlässlich des Internationalen Friedenstages am Freitag, 21. September, werden erstmals in der Geschichte europaweit kirchliche und säkulare Glocken gemeinsam in der Zeit von 18 bis 18.15 Uhr läuten. Sie sollen ein Zeichen des Friedens senden. 32 Länder beteiligen sich am Europäischen Kulturerbe-Jahr, um ein größeres Bewusstsein für den Wert des Kulturerbes in Europa zu schaffen. red