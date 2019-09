Die Christuskirche in Höchstadt beteiligt sich am heutigen Samstag an dem europaweiten Glockenläuten zum Internationalen Tag des Friedens. Von 18 bis 18.15 Uhr werden die Glocken wie in 37 anderen europäischen Ländern für den Frieden läuten. Es ist eine Einladung, in dieser Zeit bewusst für den Frieden zu beten. Auch die Kirchengemeinden Mühlhausen und Weingartsgreuth beteiligen sich. red