Europawahl im Landkreis

Zur Europawahl 2019 bietet das Landratsamt Bamberg wieder den gewohnten Service im Web. Die Wahlergebnisse aus den 36 Gemeinden des Landkreises werden nach Schließung der Wahllokale am 26. Mai auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. Unter www.landkreis-bamberg.de/Wahlen sind bereits jetzt Informationen der Landeswahlleitung, darunter u. a. die Ergebnisse der vergangenen Europawahlen. Am Wahlabend wird das Landratsamt dort darüber hinaus laufend alle eingehenden Meldungen der Gemeinden einstellen. Im Einzelnen ist dann dem Internet zu entnehmen: Ergebnisse der Parteien in Prozent (Grafik), absolute Stimmenzahl und Prozentanteile der jeweiligen Parteien, Zahl der Wahlberechtigten, der Wähler und Wahlbeteiligung, Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen. Mit einem Ergebnis für alle 36 Gemeinden des Landkreises Bamberg ist voraussichtlich gegen 19 Uhr zu rechnen, teilt die Behörde mit. red