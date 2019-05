Europatag in den Harmoniesälen

Zum Europatag 2019 lädt die Europa-Union Bamberg am Sonntag, 5. Mai, von 19 bis 20 Uhr in die Harmoniesäle ein. Mit der Europawahl am 26. Mai steht die Europäische Union vor einer neuen Kursbestimmung. "Die Europa-Union will daran erinnern, was uns in Europa zusammenhält", so Kreisvorsitzender Thomas Silberhorn, MdB, in der Mitteilung. Die Europa-Union ist ein überparteilicher Verband, der sich für Völkerverständigung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit einsetzt. Der Europatag steht allen Interessierten offen. red