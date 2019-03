Europäische Zusammenhänge

Wir sind aufgerufen, uns für das europäische Parlament zu engagieren und die zugehörigen politischen Gremien mit unseren Stimmen zu legitimieren. Aber wer von uns hat sich schon einmal ernsthaft mit dem europäischen Projekt auseinandergesetzt? Wer von uns versteht, warum es diesen riesigen Verwaltungsapparat gibt und was die Menschen in den europäischen Organisationen verantworten? Mit Tobias Winkler konnte die Kommunale Allianz Drei-Franken-Eck gemeinsam mit der Hanns-Seidel-Stiftung einen echten Europakenner gewinnen. Winkler will seinem politisch interessierten Publikum am Freitag, 29. März, die großen Zusammenhänge der europäischen Institutionen erklären. Darüber hinaus möchte der Referent die Zuhörer für die Wichtigkeit des europäischen Projektes sensibilisieren, denn nur gemeinsam mit unseren Nachbarn können wir uns als Europäische Union im globalen Umfeld positionieren, ist Winklers These. Der Eintritt zum Vortrag, der um 19 Uhr in der Kulturtankstelle am Kirchplatz 9 in Burghaslach stattfindet, ist kostenlos. red