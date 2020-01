Das Seminar "Europa zwischen den Kriegen" wird von der Akademie Mitteleuropa angeboten und findet vom 26. bis 31. Januar statt. Die Anmeldefrist läuft bis 16. Januar. Interessierte wenden sich an: "Der Heiligenhof"/Akademie Mitteleuropa, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: 0971/714 747 oder per Mail an: hoertler@heiligenhof.de sek