Europa-Tage der Musik im Weihersbach

Die Musikschule Herzogenaurach nimmt am morgigen Samstag an den vom Bayerischen Musikrat veranstalteten "Europa-Tagen der Musik" teil. Die Lehrkräfte Markus Rießbeck, Volkmar Studtrucker und Johannes Göller laden zu "Musik mit Picknick" auf dem Podium in den Weihersbachanlagen um 14 Uhr ein. Die Besucher können sich gerne Sitzgelegenheiten, Picknick-Koffer und Getränke mitbringen. Auf dem Programm steht sommerliche und fetzige Musik von "Sax mal anders", "Sax mal anders Junior", der Johannes-Göller-Combo, dem "Frembs Duo" und dem "Michael Steffen Trio". Als besonderes Highlight ist das "Herzobeats-Revival" mit den ehemaligen Schülern der Musikschule zu erleben. Eintritt frei. red