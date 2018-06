Europa-Reise mit Cocopelli

Das nächste Benefiz-Konzert in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt findet am Sonntag, 24. Juni, um 16 Uhr statt. Es gastiert das Querflöten-Orchester Cocopelli. Die rund 18 Mitglieder setzen sich aus Lehrern und Schülern der Kreismusikschule Rhön-Grabfeld und der Max-Reger-Musikschule in Meiningen zusammen. Es handelt sich dabei um ein Projekt-Orchester. Es kommen verschieden große Instrumente zum Einsatz: von der Piccolo-Flöte über die "normale" Querflöte auch Alt- und Bassquerflöten. Eine ganz besondere Klangnote verdankt man der sehr selten zu hörenden Kontrabassquerflöte. Erwartet werden bei dem Auftritt in der großen Stadt-Pfarrkirche zusätzlich acht Gäste aus Mexiko, bei denen es sich um Studenten, Schüler und auch Profis handelt, die sich zur Zeit in der Region aufhalten. Gemeinsam wollen sie die Zuhörer auf eine musikalische Reise durch Europa mitnehmen. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freut sich die Kirchengemeinde für das Projekt "Ein Raum für dich". bri