Europa lässt Glocken läuten

Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK) ruft zusammen mit dem Deutschen Städtetag und weiteren Akteuren am 21. September, dem Internationalen Tag des Friedens, erneut zu einem europaweiten Glockenläuten auf. Das Glockenläuten steht für den Frieden und europäische Kulturwerte, die durch das gemeinsame kulturelle Erbe wachgehalten werden, heißt es in der Mitteilung des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim.

Auch viele evangelische Kirchen im Dekanat Bamberg beteiligen sich an der Aktion und bringen am Samstag von 18 bis 18.15 Uhr ihre Kirchturmglocken zum Klingen. Bereits im vergangenen Jahr läuteten erstmals europaweit Tausende kirchliche und säkulare Glocken im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres anlässlich des Tags des Friedens als eine der größten und erfolgreichsten gemeinsamen Aktionen.

Die Glocken in den Kirchen und Rathäusern, in den Glockenstühlen der Friedhöfe und Gedenkstätten stehen laut Initiatoren für eine uralte Kulturtradition - und das grenzüberschreitende Glockenläuten am 21. September soll ein kraftvolles und hörbares Signal für die Botschaft des Friedens und die Bedeutung des gemeinsamen und verbindenden kulturellen Erbes in Europa sein. red