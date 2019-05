"Europa kocht" mit einer Kandidatin

Die bevorstehende Europawahl am 26. Mai ist auch für die Frauen ein wichtiges politisches Ereignis. Die Frauenunion, Kreisverband Haßberge, möchte ihren Beitrag zum europäischen Bewusstsein leisten, indem sie die Veranstaltung "Europa kocht" am Montag, 13. Mai, um 18 Uhr im Gasthaus "Mainaussicht" in Knetzgau anbietet. Die Frauenunion freut sich, dass die Kandidatin für das Europaparlament, Karin Passow, ihre Teilnahme an der Veranstaltung zugesagt hat. red