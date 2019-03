Europa ist für Martin Lücke die Antwort

Der begeisterte Europäer Martin Lücke, Facharzt für Anästhesie am Klinikum in Coburg, Mitglied des Coburger Stadtrates und nun auch oberfränkischer SPD-Kandidat bei den Europawahlen, war zu Gast in Forchheim und stellte sich und seine Ideen für Europa vor.

Die SPD wirbt mit dem Slogan "Europa ist die Antwort" und Martin Lücke, der auch Betriebsratsvorsitzender im Klinikum ist, schilderte, wie Europa Arbeitnehmern helfe. So wurden zum Beispiel durch die EU-Richtline zur Arbeitszeit überlange Bereitschaftsdienste in Deutschland abgeschafft.

Die Zollfreiheit im Binnenmarkt, dem größten der Welt, ist laut Lücke ein Standortvorteil, "um den uns viele Regionen in der Welt beneiden. Die Briten tun sich beim Brexit deshalb auch so schwer, weil sie gerne in der Zollunion geblieben wären". Der Brexit beleuchte aber auch, wie Populismus funktioniert. Nationalistische Brandstifter würden unerfüllbare Erwartungen wecken.

Eine Vision für Martin Lücke ist, dass Europa eine echte Partnerschaft mit den Ländern Afrikas eingeht - eine Partnerschaft, die den Austausch von Arbeitskräften und Wohlstand für beide Seiten ermögliche. Durch viele Besuche in Ländern Afrikas kenne er die Kulturen und die Potenziale gerade der Länder südlich der Sahara, welche der europäischen Kultur ähnlicher sei als mancher vermute.

Auf Nachfrage einer jungen Zuhörerin ging Martin Lücke auch auf die umstrittenen Uplo adfilter für Internetplattformen ein. Er verwies dabei trotz aller Kritik an den Uploadfiltern auf die Notwendigkeit, geistiges Eigentum auch im Internet zu schützen. red