Einen Informationsabend veranstaltet der SPD-Ortsverein Ludwigschorgast am Donnerstag mit Martin Lücke aus Coburg. Der oberfränkische SPD-Kandidat für die Europawahl beschäftigt sich mit dem Thema "Europa ist die Antwort - doch was ist die Frage?". Es besteht auch die Möglichkeit zur Diskussion. Die Bevölkerung ist hierzu um 19 Uhr in den Gasthof Schicker eingeladen. red